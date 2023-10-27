قطر للطاقة تعرض المزيد من شحنات زيت الغاز في 2024
الشركة تسعى إلى بيع ما لا يقل عن 324 ألف برميل من زيت الغاز شهريا
قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الجمعة إن شركة قطر للطاقة عرضت المزيد من شحنات زيت الغاز المُسال للتحميل في عام 2024، بالإضافة إلى شحنتين للتحميل في ديسمبر/كانون الأول.
وتسعى شركة التكرير المملوكة للدولة إلى بيع ما لا يقل عن 324 ألف برميل من زيت الغاز شهريا في الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 2023 ومارس/آذار 2024، أو ديسمبر/كانون الأول 2023 ويونيو/حزيران 2024، وفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز.
وتعرض قطر للطاقة شحنة فورية منفصلة من زيت الغاز للتحميل إما في الفترة بين 17 و19 ديسمبر/كانون الأول أو 29 و31 من نفس الشهر للبيع من خلال نفس العطاء، والذي سيغلق في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وكانت قطر للطاقة قد باعت في وقت سابق شحنات محددة المدة للتحميل في سبتمبر/أيلول 2023 وفبراير/شباط 2024 في عطاء أُغلق في الأول من أغسطس/آب، ولكن لم يتم التأكد من التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالسعر.
-
النفط يرتفع 1% وسط مخاوف من اتساع صراع الشرق الأوسطارتفع الخامان بأكثر من 2% للبرميل في وقت سابق من الجلسة طاقة
-
أسهم أوروبا تتراجع تحت وطأة هبوط سهم نات ويستالمؤشر ستوكس 600 تراجع بنسبة 0.1% أسواق المال
-
نيكاي الياباني يرتفع وأسهم شركات الرقائق تقود التعافيالمؤشر ارتفع 1.27% ليغلق عند 30991.69 نقطة أسواق المال