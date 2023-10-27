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نفط وغاز

قطر للطاقة تعرض المزيد من شحنات زيت الغاز في 2024

الشركة تسعى إلى بيع ما لا يقل عن 324 ألف برميل من زيت الغاز شهريا

سنغافورة - رويترز
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قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الجمعة إن شركة قطر للطاقة عرضت المزيد من شحنات زيت الغاز المُسال للتحميل في عام 2024، بالإضافة إلى شحنتين للتحميل في ديسمبر/كانون الأول.

وتسعى شركة التكرير المملوكة للدولة إلى بيع ما لا يقل عن 324 ألف برميل من زيت الغاز شهريا في الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 2023 ومارس/آذار 2024، أو ديسمبر/كانون الأول 2023 ويونيو/حزيران 2024، وفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز.

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وتعرض قطر للطاقة شحنة فورية منفصلة من زيت الغاز للتحميل إما في الفترة بين 17 و19 ديسمبر/كانون الأول أو 29 و31 من نفس الشهر للبيع من خلال نفس العطاء، والذي سيغلق في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكانت قطر للطاقة قد باعت في وقت سابق شحنات محددة المدة للتحميل في سبتمبر/أيلول 2023 وفبراير/شباط 2024 في عطاء أُغلق في الأول من أغسطس/آب، ولكن لم يتم التأكد من التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالسعر.

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