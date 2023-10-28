مخاوف الحرب تصعد بأسعار النفط 3%.. وبرنت يغلق فوق 90 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط نحو 3% خلال تعاملات الجمعة إلى أعلى مستوى في أسبوع وسط مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط ما قد يتسبب في اضطراب إمدادات النفط الخام العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.25 دولار، أو 2.9%، إلى 90.48 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.33 دولار، أو 2.8%، إلى 85.54 دولار للبرميل.

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ويتجه الفارق السعري بين برنت وخام غرب تكساس إلى تسجيل أعلى مستوى منذ يوليو/تموز، وفق "رويترز".

وبالنسبة للأسبوع ككل، انخفض برنت نحو 1.8% بينما تراجع غرب تكساس الوسيط نحو 2.9%.

وعلى الرغم من أن التطورات لم تؤثر بشكل مباشر على الإمدادات فقد زادت المخاوف من أن الصراع في قطاع غزة قد ينتشر ويعطل الإمدادات من منتج النفط الخام الرئيسي "إيران"، التي تدعم حماس، إلى تأثر إمدادات دول الخليج التي تنتج نحو 20% من النفط العالمي.

وأبقى محللون من "غولدمان ساكس" توقعاتهم لسعر برنت في الربع الأول من 2024 عند 95 دولارا للبرميل لكنهم أضافوا أن تراجع الصادرات الإيرانية قد يدفع الأسعار الأساسية للارتفاع بنحو 5%.

وأظهرت بيانات شركة "بيكرهيوز"، أن عدد منصات التنقيب عن النفط زاد بمقدار منصتين عند 504 منصات خلال الأسبوع الماضي، لتواصل ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي.