اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
منصات نفط (iStock)
منصة لإنتاج النفط
أسعار النفط

مخاوف الحرب تصعد بأسعار النفط 3%.. وبرنت يغلق فوق 90 دولارا للبرميل

"غولدمان ساكس" يبقي توقعاته لسعر برنت في الربع الأول من 2024 عند 95 دولارا للبرميل

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفعت أسعار النفط نحو 3% خلال تعاملات الجمعة إلى أعلى مستوى في أسبوع وسط مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط ما قد يتسبب في اضطراب إمدادات النفط الخام العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.25 دولار، أو 2.9%، إلى 90.48 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.33 دولار، أو 2.8%، إلى 85.54 دولار للبرميل.

مادة اعلانية

ويتجه الفارق السعري بين برنت وخام غرب تكساس إلى تسجيل أعلى مستوى منذ يوليو/تموز، وفق "رويترز".

أوبك+ تقلص إمدادات النفط لأميركا ما يعزز توقعات شح الإمدادات طاقة أوبك بلس أوبك+ تقلص إمدادات النفط لأميركا ما يعزز توقعات شح الإمدادات

وبالنسبة للأسبوع ككل، انخفض برنت نحو 1.8% بينما تراجع غرب تكساس الوسيط نحو 2.9%.

وعلى الرغم من أن التطورات لم تؤثر بشكل مباشر على الإمدادات فقد زادت المخاوف من أن الصراع في قطاع غزة قد ينتشر ويعطل الإمدادات من منتج النفط الخام الرئيسي "إيران"، التي تدعم حماس، إلى تأثر إمدادات دول الخليج التي تنتج نحو 20% من النفط العالمي.

وأبقى محللون من "غولدمان ساكس" توقعاتهم لسعر برنت في الربع الأول من 2024 عند 95 دولارا للبرميل لكنهم أضافوا أن تراجع الصادرات الإيرانية قد يدفع الأسعار الأساسية للارتفاع بنحو 5%.

وأظهرت بيانات شركة "بيكرهيوز"، أن عدد منصات التنقيب عن النفط زاد بمقدار منصتين عند 504 منصات خلال الأسبوع الماضي، لتواصل ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مراسل العربية: الاتصالات لا تزال مقطوعة عن قطاع غزة بشكل كامل مراسل العربية: الاتصالات لا تزال مقطوعة عن قطاع غزة بشكل كامل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط