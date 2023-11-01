"أرامكو" السعودية ترفع أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال في نوفمبر

قال متعاملون إن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو رفعت أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال في نوفمبر/تشرين الثاني بما يتراوح بين 1 و2% مقارنة بالأسعار في أكتوبر/تشرين الأول بسبب ارتفاع الطلب عليه.

وأضافوا أنه من ناحية أخرى خفضت سوناطراك الجزائرية سعر البيع الرسمي لغاز البوتان 6% بسبب زيادة المعروض في منطقة البحر المتوسط.

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وزاد سعر البيع الرسمي لأرامكو لشهر نوفمبر/تشرين الثاني للبروبان 10 دولارات إلى 610 دولارات للطن، بينما ارتفع سعر البيع الرسمي للبوتان 5 دولارات إلى 620 دولارا للطن.

والبروبان والبوتان نوعان من غاز البترول المسال ولهما نقطتا غليان مختلفتان.

ويستخدم غاز البترول المسال بشكل رئيسي كوقود للسيارات ولأغراض التدفئة ومادة أولية في صناعة بتروكيماويات أخرى.

وأبقت سوناطراك على سعر البيع الرسمي للبروبان لشهر نوفمبر/تشرين الثاني دون تغيير عند 560 دولارا للطن، فيما انخفض سعر البيع الرسمي للبوتان 35 دولارا ليصل إلى 535 دولارا للطن.

وتستخدم أسعار البيع الرسمية التي تحددها أرامكو لغاز البترول المسال كمرجع لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، فيما تستخدم أسعار سوناطراك كمعيار لمنطقة البحر المتوسط ​​والبحر الأسود وتركيا.