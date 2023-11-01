أسعار النفط تعمق مكاسبها مع استمرار صراع الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، قبيل اجتماعات بنوك مركزية عالمية رئيسية هذا الأسبوع، بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فيما تراقب السوق عن كثب مستجدات الصراع بين إسرائيل وحماس.

وبحلول الساعة 07:56 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير/كانون الثاني 0.56%، أو ما يعادل 74 سنتا، إلى 85.49 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت أكثر من 1% أمس الثلاثاء. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر/كانون الأول 4 سنتات لتسجل عند التسوية 87.41 دولار للبرميل مع انقضاء أجل العقد أمس الثلاثاء.

مادة اعلانية

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.44%، أو 38 سنتا، إلى 81.38 دولار للبرميل، بعد أن خسرت نحو 1.6% في الجلسة السابقة.

وقال كبير محللي السوق في "أواندا" إدوارد مويا: "أسعار الخام تستقر قبل... قرار سعر الفائدة من اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة"، وهي اللجنة التي تحدد اتجاه السياسة النقدية الأميركية.

وأضاف: "لا تزال المخاطر الجيوسياسية قائمة ويبدو أن ذلك يعوض عن بعض تأثير مستويات الإنتاج القياسية القادمة من الولايات المتحدة".

وذكرت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت حوالي 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات الوقود بنحو 360 ألف برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير نحو 2.5 مليون برميل.

ومن الممكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليص الطلب على النفط، في حين أن خفض أسعار الفائدة لتحفيز الإنفاق قد يؤدي لزيادة استهلاك النفط.

وبحسب استطلاع أجرته أداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي، من المتوقع أن يبقي المركزي الأميركي، الذي سيختتم اجتماعه اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة ثابتة.

وفي أوروبا، بلغ التضخم في منطقة اليورو في أكتوبر/تشرين الأول أدنى مستوى منذ عامين، إذ انخفض إلى 2.9% من 4.3% في سبتمبر/أيلول بحسب قراءة أولية لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، مما أدى إلى توقعات تستبعد رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة قريبا.

وسيجتمع بنك إنجلترا غدا الخميس.

وأظهر مسح خاص اليوم الأربعاء انكماش نشاط المصانع في الصين على غير المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بعد أرقام رسمية متشائمة صدرت في اليوم السابق، مما يثير تساؤلات بشأن التعافي الاقتصادي الهش في بداية الربع الرابع. والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم.

وفي الشرق الأوسط، استهدفت غارات جوية إسرائيلية مخيما للاجئين مكتظا بالسكان في قطاع غزة أمس الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 فلسطينيا وأحد قادة حماس.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي سيزور إسرائيل يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ودولا أخرى تبحث "مجموعة متنوعة من البدائل المحتملة" لمستقبل قطاع غزة إذا تم عزل حركة حماس من حكمه.