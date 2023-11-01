نفط
وزير: إنتاج النفط في إيران ارتفع إلى نحو 3.4 مليون برميل يوميا
الإنتاج ارتفع من 2.2 مليون برميل يوميا
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نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن وزير النفط الإيراني جواد أوجي قوله اليوم الأربعاء إن إنتاج بلاده من الخام بلغ حوالي 3.4 مليون برميل يوميا.
وقال أوجي إن الإنتاج ارتفع من 2.2 مليون برميل يوميا بفضل الإجراءات المتخذة منذ بداية عمل الحكومة الحالية لزيادة الإنتاج، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
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