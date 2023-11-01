اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
النفط الإيراني (رويترز)
النفط الإيراني (رويترز)
نفط

وزير: إنتاج النفط في إيران ارتفع إلى نحو 3.4 مليون برميل يوميا

الإنتاج ارتفع من 2.2 مليون برميل يوميا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن وزير النفط الإيراني جواد أوجي قوله اليوم الأربعاء إن إنتاج بلاده من الخام بلغ حوالي 3.4 مليون برميل يوميا.

وقال أوجي إن الإنتاج ارتفع من 2.2 مليون برميل يوميا بفضل الإجراءات المتخذة منذ بداية عمل الحكومة الحالية لزيادة الإنتاج، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى "المتوسط".. لماذا؟ الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى "المتوسط".. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط