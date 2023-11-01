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غولدمان ساكس يخفض توقعاته لمتوسط سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل للربع الرابع من العام الجاري
غولدمان ساكس
أسعار النفط

"غولدمان ساكس" يتوقع وصول خام برنت إلى 100 دولار

بحلول يونيو المقبل مع تراجع المخزونات

دبي - العربية.نت
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توقع بنك "غولدمان ساكس" وصول سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل بحلول يونيو/حزيران 2024 مع تراجع المخزونات.

وتأتي توقعات "غولدمان ساكس" في وقت تترقب الأسواق العالمية نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم وسط توقعات بإبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاماً في محاولة للحد من التضخم.

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وكانت أسعار النفط ارتفعت، اليوم الأربعاء، قبيل اجتماعات بنوك مركزية عالمية رئيسية هذا الأسبوع، بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فيما تراقب السوق عن كثب مستجدات الصراع بين إسرائيل وحماس.

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وبحلول الساعة 07:56 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير/كانون الثاني 0.56%، أو ما يعادل 74 سنتا، إلى 85.49 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت أكثر من 1% أمس الثلاثاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر/كانون الأول 4 سنتات لتسجل عند التسوية 87.41 دولار للبرميل مع انقضاء أجل العقد أمس الثلاثاء.

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