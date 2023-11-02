بعد توقف دام لـ 12 عاماً.. ليبيا تعلن بدء إنتاج الإيثيلين بمجمع رأس لانوف

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إعادة تشغيل مصنع التكسير الحراري للنافتا بمجمع رأس لانوف الصناعي، ووصول غاز الإيثيلين إلى الخزانات بمنطقة التخزين البارد بعد توقف دام لأكثر من 12 عاماً.

وأكدت المؤسسة، بدء إنتاج غاز الإيثلين طبقاً للمواصفات القياسية وتحويله للخزانات بصورة تدريجية، وذلك بعد نجاح عمليات التشغيل التجريبية لمصنع الإيثلين.

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من جانبه أوضح الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، أن الخطوة تأتي نتيجة لجهود مضنية من العاملين بشركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، وبإشراف ومتابعة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وبعد الوصول إلى درجات الحرارة العالية (810) حيث يتم التكسير الحراري للنافتا.

وتتم عملية إنتاج الإثيلين في الصناعات البتروكيماوية من خلال تكسير البخار، وفي هذه العملية، يتم تسخين الهيدروكربونات الغازية أو السائلة الخفيفة يتم تسخينها من 750 إلى 950 C °.

يذكر أنه تم افتتاح وتشغيل مصنع الإيثيلين في 15 أبريل 1987 من قبل شركة هيب اليوغسلافية، وتم تسليم عمليات التشغيل لشركة راس لانوف بكوادر ليبية في سنة 1992.

ويعتبر مصنع الإيثلين من أكبر المصانع البتروكيماوية في المنطقة وصمم بطاقة تصميمية تصل إلى 330 ألف طن متري في السنة من مادة الإيثلين، كما ينتج البروبلين وخليط رباعي الكربون والجازولين الحراري وزيت الوقود الحراري.