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حقل غاز إسرائيلي في البحر المتوسط (رويترز)
حقل غاز إسرائيلي في البحر المتوسط (رويترز)
نفط وغاز

صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي تهوي 70% بعد إغلاق حقل تمار

الخسائر الاقتصادية لإغلاق الحقل تقدر بـ 201 مليون دولار شهريا

دبي - العربية.نت
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أفاد تقرير أعدته شركة (بي.دي.أو إزرائيل) للمحاسبة والاستشارات بأن صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي هوت 70% منذ أن أغلقت حقل تمار.

وقدرت الشركة الخسائر الاقتصادية لإغلاق الحقل بنحو 800 مليون شيكل (201 مليون دولار) شهريا، وفقا لـ "رويترز".

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جدير بالذكر أن مواقع لإنتاج الطاقة الإسرائيلية، تأثرت حيث علقت الإنتاج في حقل تمار في 9 أكتوبر 2023.

وأنتج الحقل نحو 10.25 مليار متر مكعب من الغاز في 2022، وتم تصدير 15% من الإنتاج إلى مصر والأردن.

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