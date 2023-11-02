نفط وغاز
صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي تهوي 70% بعد إغلاق حقل تمار
الخسائر الاقتصادية لإغلاق الحقل تقدر بـ 201 مليون دولار شهريا
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أفاد تقرير أعدته شركة (بي.دي.أو إزرائيل) للمحاسبة والاستشارات بأن صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي هوت 70% منذ أن أغلقت حقل تمار.
وقدرت الشركة الخسائر الاقتصادية لإغلاق الحقل بنحو 800 مليون شيكل (201 مليون دولار) شهريا، وفقا لـ "رويترز".
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جدير بالذكر أن مواقع لإنتاج الطاقة الإسرائيلية، تأثرت حيث علقت الإنتاج في حقل تمار في 9 أكتوبر 2023.
وأنتج الحقل نحو 10.25 مليار متر مكعب من الغاز في 2022، وتم تصدير 15% من الإنتاج إلى مصر والأردن.
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