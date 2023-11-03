"المركزي" الأوروبي: تأثير حرب غزة سيكون محدوداً على تكاليف الطاقة

قالت عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل، أمس الخميس، إنه من المرجح أن يكون للصراع في الشرق الأوسط تأثير محدود على أسعار الطاقة العالمية شريطة ألا تتوسع الأعمال القتالية بشكل أكبر.

وتابعت شنابل في محاضرة "تحليلنا الأوّلي في هذه المرحلة يظهر أنه نظرا لأن إسرائيل في نهاية الأمر صغيرة نسبيا، وطالما ظل الصراع تحت السيطرة، فمن المفترض أن يكون التأثير على أسعار الطاقة محدودا نسبيا".

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ومضت تقول "إذا اتسع نطاق الصراع بالطبع، وخاصة إذا دخلت إيران، فقد يتغير الوضع بسرعة".