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مصر ترفع أسعار البنزين وسط ردود فعل متباينة في الشارع
محطة وقود
اقتصاد مصر

مصر ترفع سعر البنزين وتثبت أسعار السولار

سعر اللتر من البنزين 80 ارتفع إلى 10 جنيهات بدلا من 8.75 جنيه

دبي - العربية.نت
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اتخذت لجنة تسعير المواد البترولية في مصر قرارًا برفع أسعار البنزين بكافة أنواعه، وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول، القرار بالتسعيرة الجديدة على أن تنفذ من الثامنة صباح اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023.

وحدد وزير البترول سعر اللتر من البنزين 80 عند 10 جنيهات بدلا من 8.75 جنيه.

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وبلغ سعر اللتر بنزين 92 نحو 11.50 جنيه، بدلا من 10.25 حنيه.

فيما بلغ سعر اللتر بنزين 95 نحو 12.5 جنيه بدلا من 11.5 جنيه.

فيما تم ثبات سعر السولار.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، يوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وبحسب بيان "المركزي" المصري اطلعت "العربية.نت" عليه، فقد تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

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