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مصرف ليبيا المركزي (iStock)
مصرف ليبيا المركزي (iStock)
اقتصاد ليبيا

إيرادات ليبيا من مبيعات النفط 15.16 مليار دولار في 10 أشهر

الإيرادات بلغت 67.1 مليار دينار في نهاية سبتمبر

دبي - العربية.نت
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أعلن مصرف ليبيا المركزي في بيان، اليوم الثلاثاء، أن إيرادات البلاد من مبيعات النفط بلغت 74.4 مليار دينار (15.16 مليار دولار) منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت الإيرادات بلغت 67.1 مليار دينار في نهاية سبتمبر/أيلول 2023.

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والنفط المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي والعماد الرئيسي لإيرادات البلاد، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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