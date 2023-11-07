إيرادات ليبيا من مبيعات النفط 15.16 مليار دولار في 10 أشهر

أعلن مصرف ليبيا المركزي في بيان، اليوم الثلاثاء، أن إيرادات البلاد من مبيعات النفط بلغت 74.4 مليار دينار (15.16 مليار دولار) منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت الإيرادات بلغت 67.1 مليار دينار في نهاية سبتمبر/أيلول 2023.

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والنفط المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي والعماد الرئيسي لإيرادات البلاد، وفق وكالة أنباء العالم العربي.