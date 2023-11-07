"السعودية لشراء الطاقة" توقع اتفاقيتي شراء طاقة شمسية بسعة 1500 ميغاواط

وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة" المشتري الرئيس" اتفاقية شراء الطاقة لمشروع الحناكية للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ضمن مشروعات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تُشرف على تنفيذه وزارة الطاقة، بسعة إجمالية تبلغ 1100 ميغاواط، مع تحالف شركة "مصدر"، وشركة "إي دي إف" (EDF)، وشركة "نسما"، بسعر شراء الكهرباء يبلغ 1.6842 سنتًا أميركيًا لكل كيلووات ساعة (ما يساوي 6.31575 هللات / كيلوواط ساعة ).

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تزويد حوالي 190 ألف وحدة سكنية تقريبًا بالطاقة الكهربائية سنويًا وفق "واس".

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وتأتي هذه المشروعات امتدادًا لعمل منظومة الطاقة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمساهمة في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإزاحة الوقود السائل في قطاع إنتاج الكهرباء في المملكة، من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والمساحات الشاسعة لتطوير مشاريعها في أرجاء المملكة، وتطوير محطات توليد كهرباء تعمل بالغاز عالية الكفاءة، بحيث تكون حصة سعات مصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج نحو 50% بحلول عام 2030م.

كما وقعت الشركة السعودية لشراء الطاقة اتفاقية شراء الطاقة لمشروع طبرجل للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ضمن مشاريع المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة، بسعة إجمالية تبلغ 400 ميغاواط، مع تحالف بقيادة شركة "جنكو باور"، وشركة "صن قلير" وشركة "صن لايت إنيرجي" بسعر شراء للكهرباء يبلغ 1.70795 سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعة (ما يساوي 6.40482 هللة/ كيلوواط ساعة)، حيث من المتوقع أن يسهم المشروع في تزويد نحو 75 ألف وحدة سكنية تقريبا بالطاقة الكهربائية المتجددة سنويا.