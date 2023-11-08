مخزونات الخام الأميركية تسجل أكبر زيادة أسبوعية في 43 أسبوعاً

سجلت مخزونات الخام الأميركية، الأسبوع الماضي، أكبر ارتفاع في 43 أسبوعا، بحسب بيانات معهد البترول الأميركي.

وقالت مصادر بالسوق في وقت متأخر من أمس الثلاثاء نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي، إن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بنحو 12 مليون برميل الأسبوع الماضي.

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تراجع أسعار النفط مع زيادة كبيرة في إمدادات الخام الأميركية

وستؤجل إدارة معلومات الطاقة الأميركية إصدار بيانات المخزون الأسبوعية حتى الأسبوع الذي يبدأ في 13 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت الإدارة أمس، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة سيرتفع هذا العام أقل قليلا مما كان متوقعا في السابق بينما سينخفض الطلب.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة حاليا أن ينخفض إجمالي استهلاك النفط في الولايات المتحدة 300 ألف برميل يوميا هذا العام، في تراجع عن توقعاتها السابقة بزيادة قدرها 100 ألف برميل يوميا.

من جانبه، قال مستشار التحرير في منصة الطاقة المتخصصة، أنس الحجي، إنه وفقاً لدراسة أجريت عام 2015 وتم تحديثها العام الحالي، فإن الأسواق الأميركية تشهد تغيرات هيكلية بشأن استهلاك الوقود تتمثل في عدة عوامل منها تغير سلوك الشباب، حيث أن الشاب في عمر 22 و23 عاما وتذهب بهم أمهاتهم إلى الجامعات.

وأضاف الحجي، في مقابلة مع "العربية Business"، اليوم الأربعاء، أن عدد المساجين حالياً هو الأعلى في تاريخ أميركا، وهؤلاء لا يحصلون على رخص قيادة، بالإضافة إلى التشديد الكبير على منح رخص القيادة في بعض الولايات لا سيما الجمهورية منها، بالإضافة إلى أن العمل من البيت خفض استهلاك البنزين.

وأشار إلى تلاعب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في مفهموم الركود الاقتصادي، حيث يوجد خلاف كبير بسبب تعارض البيانات، وتشير أسواق البنزين تحديدا إلى وجود ركود اقتصادي.