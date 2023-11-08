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وقود الهيدروجين
طاقة

"الطاقة" العمانية توقع مذكرة تعاون للكربون والهيدروجين الأزرق مع 4 شركات

مع كل من شركة تنمية نفط عمان وشل عمان وأوكيو وأوكسيدنتال

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الطاقة والمعادن العمانية اليوم الأربعاء توقيع مذكرة تعاون لالتقاط الكربون وتخزينه وتطوير الهيدروجين الأزرق مع كل من شركة تنمية نفط عمان وشل عمان وأوكيو وأوكسيدنتال.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن توقيع المذكرة يهدف إلى "تكوين بيت خبرة تسهم في تطوير الإطار التنظيمي والاستراتيجي في هذا المجال".

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