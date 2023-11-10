اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أوبك بلس تستمر في مسعاها للحفاظ على استقرار أسواق النفط
أوبك بلس
أوبك بلس

وزير النفط العراقي: "أوبك+" تلعب دورا هاما في تخفيف تأثير الأزمات على استقرار السوق

أكد على أهمية استقرار أسواق النفط العالمية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني يوم الخميس على أهمية استقرار أسواق النفط العالمية في ظل الظروف والتحديات المختلفة، لافتا إلى الدور الذي تقوم به مجموعة "أوبك+" في التخفيف من تأثير الأزمات على استقرار السوق.

وقال عبد الغني، خلال ترؤسه الاجتماع الشهري لتسعيرة النفط العراقي، إن بلاده "ساهمت إلى جانب المنتجين في تحقيق هدف استقرار أسواق النفط العالمية".

مادة اعلانية

وأضاف عبد الغني، في بيان نشرته وزارة النفط على تليغرام، أن "الظروف والتحديات التي تواجه الأسواق العالمية أثرت بشكل كبير في السيطرة النسبية على مستوى التوازن بين العرض والطلب"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأشار عبد الغني إلى أهمية متابعة تطورات السوق النفطية والمتغيرات فيها من أجل الحفاظ على الاستقرار المطلوب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أوضاع صعبة يعيشها نزلاء مستشفى الشفاء من المصابين والنازحين أوضاع صعبة يعيشها نزلاء مستشفى الشفاء من المصابين والنازحين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط