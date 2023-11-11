اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
منصات نفط (iStock)
منصة لإنتاج النفط
أسعار النفط

أسعار النفط تهبط 4% في ثالث خسارة أسبوعية على التوالي

خام برنت وصل إلى مستوى 81.42 دولارا للبرميل

نيويورك - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% في تعاملات جلسة الجمعة مع تأكيد العراق التزامه بمستويات الإنتاج التي حددها تحالف "أوبك+"، وذلك قبل اجتماع سيعقده التحالف بعد أسبوعين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار بما يعادل 1.8% لتسجل عند التسوية 81.43 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.43 دولار أو 1.9% إلى 77.17 دولار عند التسوية.

مادة اعلانية

وسجلت الأسعار انخفاضا أسبوعيا قدره 4%، ليتكبد الخامان ثالث خسارة أسبوعية على التوالي للمرة الأولى منذ مايو/ أيار.

خام برنت يرتفع فوق مستوى 80 دولارا بعد موجة هبوط هذا الأسبوع طاقة أسعار النفط خام برنت يرتفع فوق مستوى 80 دولارا بعد موجة هبوط هذا الأسبوع

وقال محللون لدى كومرتس بنك "المخاوف بشأن الطلب حلت محل الخوف من اضطرابات الإنتاج بسبب الصراع في الشرق الأوسط".

وزادت البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة هذا الأسبوع من المخاوف بشأن تعثر الطلب. وعلاوة على ذلك، طلبت المصافي في الصين، أكبر مشتر للنفط الخام، إمدادات أقل من السعودية، لشهر ديسمبر/ كانون الأول.

ويجتمع تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقالت وزارة النفط العراقية إن بغداد ملتزمة باتفاق "أوبك+" بشأن تحديد مستويات الإنتاج.

وقالت هيليما كروفت المحللة لدى آر.بي.سي كابيتال ماركتس إن احتمالات تمديد السعودية خفض إنتاجها إلى الربع الأول من عام 2024 "تتزايد بالتأكيد نظرا لتجدد مخاوف الأسواق بشأن الطلب الصيني والتوقعات الأوسع للاقتصاد الكلي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رئيس الوزراء البلجيكي يدعو الاتحاد الأوروبي لمنع المستوطنين الذين ارتكبوا جرائم من زي رئيس الوزراء البلجيكي يدعو الاتحاد الأوروبي لمنع المستوطنين الذين ارتكبوا جرائم من زي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط