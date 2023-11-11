"توتال إنرجيز" تقترب من شراء محطات توليد طاقة بالغاز في تكساس

تقترب شركة "توتال إنرجيز" من إبرام صفقة لشراء محطات طاقة تعمل بالغاز الطبيعي في تكساس، ضمن خطط التوسع في السوق الأميركية.

وتعود ملكية محطات الطاقة التي تنتج نحو 2.3 غيغاواط إلى شركة الطاقة "تكسجين باور"، وتوفر قدرة تعادل أكثر من مفاعلين نوويين.

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وبحسب إدارة شبكة الكهرباء في تكساس "إركوت"، فإن الطاقة المولدة تكفي لخدمة ما يقرب من نصف مليون منزل في الأيام الأكثر حرارة في الولاية الأميركية.

يأتي هذا ضمن خطط "توتال" للوصول إلى 100 غيغاواط من الطاقة المتجددة عالميًا بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 20.2 غيغاواط في نهاية الربع الثالث من هذا العام.

وقال أشخاص مطعون على الأمر، إنه من الممكن الإعلان عن الصفقة في الأسبوع المقبل، وقالت المصادر إنه رغم تقدم المحادثات، إلا أنها قد تتأخر أو تنهار، وإذا اكتملت الصفقة، فقد تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات.

وسعت "توتال" إلى إنشاء محطات غاز لتكملة أسطولها المتنامي من مزارع الرياح والطاقة الشمسية التي توفر توليدًا متقطعًا.

وتخطط شركة توتال، التي استحوذت على محطات تعمل بالغاز في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا، لاستثمار حوالي 4 مليارات دولار سنويًا في توليد الطاقة بالإضافة إلى التوسع في إنتاج النفط والغاز.

وأصبحت محطات الغاز أكثر قيمة في العامين الماضيين وسط مشكلات العرض، وزيادة توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية المتقطعة، وارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق الرئيسية مثل تكساس.