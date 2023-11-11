روسيا و أوكرانيا
"غازبروم" الروسية ترسل 42 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
العقوبات الغربية ألحقت أضرارا بالغة بـ"غازبروم" بعد خسارة معظم أسواقها الأوروبية
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قالت شركة غازبروم الروسية إنها تعتزم إرسال 42 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم السبت، وهو ما يتماشى مع الكمية المرسلة في الأيام القليلة الماضية.
وألحقت عقوبات الدول الغربية أضرارا بالغة بشركة غازبروم التي خسرت معظم أسواقها الأوروبية وأجبرت روسيا على زيادة مبيعات النفط بأسعار مخفضة إلى دول مثل الصين والهند.
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واتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأسبوع الماضي، الغرب بإثارة الأزمات في سوق النفط والغاز العالمية بسبب التسرع في التحول إلى استخدام الطاقة الخضراء وفرض ضغوط على الدول الأخرى لاتخاذ نفس الخطوة.
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