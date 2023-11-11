"نفط البصرة": "بتروتشاينا" ستصبح المشغل الرئيسي بحقل نفط غرب القرنة 1 بدلا من "إكسون"

قال مدير شركة نفط البصرة لشؤون الحقول النفطية وجولات التراخيص حسن محمد معاون، اليوم السبت، إن العراق وقع اتفاق تسوية مع شركة الطاقة الأميركية العملاقة إكسون موبيل لوضع اللمسات النهائية على خروجها من حقل غرب القرنة 1 النفطي والسماح لـ"بتروتشاينا" بأن تكون المشغل الرئيسي للحقل.

وأضاف محمد لرويترز: "نحن في وزارة النفط وشركة نفط البصرة درسنا اتفاقية التسوية ونرى بأن الخيار الأفضل هو أن تصبح بتروتشاينا المشغل الرئيسي لحقل غرب القرنة 1".

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وستمتلك "بتروتشاينا" الحصة الأكبر في الحقل بعد خروج "إكسون".

وفر الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة العراقي بعد موجة من الصفقات التي أعقبت الغزو الأميركي منذ أكثر من عقد، وقلصت شركات إكسون موبيل وشل وبريتش بتروليوم عملياتها في السنوات القليلة الماضية مما ساهم في ركود إنتاج النفط في البلاد.

واشتكت شركات نفط كبرى من أن شروط عقود خدمات النفط التقليدية في العراق دفعت سعرا ثابتا لكل برميل نفط يتم إنتاجه بعد سداد التكلفة، مما يعني عدم تمكنها من الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط مع تعرضها للخسارة حين ترتفع تكلفة الإنتاج. ولجأت الشركات إلى دول أخرى تعرض شروطا أفضل.