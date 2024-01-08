خبراء يكشفون فرصاً استثمارية جديدة في قطاع الطاقة لعام 2024

واجهت أسهم قطاع الطاقة عامًا صعبًا في 2023، لكن بعض المتداولين يرون فرصًا جيدة في القطاع هذا العام، وتحديدا في قطاعي النفط والغاز الطبيعي.

وبحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية، اطلعت عليه "العربية Business"، قال الرئيس التنفيذي ورئيس المتداولين في شركة "سكايلار كابيتال مانجمنت" بيل بيركنز، إنه "متفائل بشكل معتدل" بشأن قطاع النفط، لكنه حدد عدة فرص للمستثمرين الأفراد.

كان الطلب على النفط "ضعيفًا إلى حد ما" في آسيا، على حد قوله، في حين كان العرض "استثنائيًا"، خاصةً بين المنتجين في حوض بيرميان، الواقع في غرب تكساس ونيومكسيكو.

وقال بيركنز: "يجب على مستثمر التجزئة أن ينظر بعناية إلى إمكانية الانكشاف في الأسهم في بيرميان، إذا كان يؤمن باحتمالية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل".

وأشار بيركنز إلى "ديفون إنرجي" و"إي أو جي ريسورسز" و"دياموندباك إنرجي" كأفضل الخيارات للاستثمار في هذا الموضوع.

توقعات النفط

شهدت أسعار النفط تقلبات خلال الأشهر الماضية. ارتفعت الأسعار في أعقاب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر في نوفمبر، لكنها استقرت في ديسمبر بعد انخفاض اضطرابات قطاع الشحن. وقد ارتفعت الأسعار مرة أخرى في العام الجديد بعد أن حذرت الولايات المتحدة الحوثيين من شن المزيد من الهجمات في البحر الأحمر وتعهدت أوبك بالبقاء موحدة في دعم الأسعار.

يتوقع بيركنز أن يواجه سوق النفط صعوبات مستمرة مثل استمرار أسعار الفائدة المرتفعة و"العلاوة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)"، حيث يعطي المستثمرون وزنًا أكبر للاستثمارات التي تتميز بتلك الخصائص.

خلص مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في ديسمبر إلى أن خفض أسعار الفائدة محتمل هذا العام، لكن محضر اجتماع الفيدرالي الأخير التابع لاجتماع ديسمبر لم تحدد متى، ويشعر بعض المستثمرين بالقلق من أنها قد تأتي لاحقًا مما كان متوقعًا.

مع ذلك، أعرب جيف كوري، الرئيس السابق لبحوث السلع في "غولدمان ساكس"، عن تفاؤل أكبر بشأن سوق النفط، متوقعًا ارتفاع الأسعار.

قال لـ"CNBC" الأميركية: "إنها أفضل فرصة استثمارية في الاقتصاد الآن. عائد الاستثمار المستخدم يتجاوز 20% في العديد من أنحاء العالم إذا كان هذا هو الحد الأدنى، ونحن في حالة عدم الاستثمار في المستقبل".

توقعات الغاز الطبيعي

في مكان آخر ضمن قطاع الطاقة، يرى بيركنز أيضًا بعض الفرص في الغاز الطبيعي.

قال: "أعتقد أن الغاز الطبيعي أبعد في المنحنى ولديه أكبر فرصة لارتفاع الأسعار، نظرًا للطلب والصادرات إلى العالم والمنشآت الجديدة التي ستبدأ العمل".

وأضاف: "الغاز الطبيعي - هو استثمار جيد طويل الأجل. أو إذا كنت لا تفضل السلع وتفضل الأسهم، فإنني أوصي بالنظر إلى المنتجين الذين يركزون على الموارد القريبة من مراكز التصدير".