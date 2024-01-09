السعودية: الدول المنتجة للنفط في "أوبك" وخارجها ملتزمة بالوحدة والتماسك

جدد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، حرص المملكة على دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المجلس أشاد بما أكدته الدول المنتجة للنفط في أوبك وخارجها من الالتزام بالوحدة والتماسك الكامل واستقرار السوق من خلال إعلان التعاون، الذي تم التوقيع عليه في العاشر من ديسمبر كانون الأول 2016.

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جاء ذلك خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

ومن المرتقب أن يعقد تحالف "أوبك+" اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوائل فبراير/شباط، لكن لم يتحدد موعد بعد.

وعادة ما يعقد تحالف "أوبك+" الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول، بالإضافة إلى حلفاء بقيادة روسيا، مثل هذه الاجتماعات كل شهرين لمراقبة تنفيذ اتفاقاتها للإنتاج.

وتجمع اللجنة الدول الرائدة في التحالف وتتضمن السعودية وروسيا والإمارات.

وكانت "أوبك+" وافقت في اجتماعها الوزاري السابق في 30 نوفمبر/تشرين الثاني على خفض طوعي في الإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميا خلال الربع الحالي، بقيادة السعودية التي مددت خفضها الطوعي الحالي.

وسيقيم اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة تنفيذ الاتفاق في يناير/كانون الثاني الجاري.