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اقتصاد ليبيا

ليبيا توافق على مشروع خط أنابيب نفط جديد بطول 700 كيلومتر

لربط حقول مناطق سرت بميناءي راس لانوف والسدرة

دبي - العربية.نت
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قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في لبيبا فرحات بن قدارة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة وافقت على مشروع خط أنابيب بطول 700 كيلومتر لربط حقول مناطق سرت بميناءي راس لانوف والسدرة.

ونقلت المؤسسة في منشور على منصة "إكس" عن بن قدارة قوله خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط في بنغازي إن من الضروري التركيز في إعداد الميزانيات على مشاريع زيادة الإنتاج.

وأضاف أن المؤسسة تسعى بالتعاون مع الحكومة إلى تغيير أسلوب تمويل المؤسسة بطريقة الخصم المباشرة من الإيرادات.

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