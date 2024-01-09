"أدنوك" توقع اتفاقية في قطاع الطاقة مع "سوكار" الأذربيجانية

وقعت شركة أبوظبي الوطنية للبترول "أدنوك"، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون إستراتيجية مع شركة سوكار النفطية الحكومية بأذربيجان بهدف تعزيز التعاون المشترك في توفير إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة بشكل مسؤول بما يدعم تحقيق انتقال عادل ومنصف ومنظم في قطاع الطاقة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن توقيع الاتفاق جاء خلال زيارة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى باكو، حيث بحث مع الرئيس إلهام علييف علاقات التعاون بين البلدين وفرص تعزيزها وتوسيع آفاقها، "وكالة أنباء العالم العربي".

وأضافت أن الزيارة شهدت توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون بين البلدين، منها مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مشاريع نقل الطاقة الكهربائية، وتعاون استراتيجي لتصدير الطاقة النظيفة فضلا عن خارطة طريق لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.