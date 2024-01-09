"أدنوك" للحفر و"ألفا ظبي" تطلقان شراكة للاستثمار في الطاقة

أعلنت شركتا أدنوك للحفر وألفا ظبي، اليوم الثلاثاء، عن تأسيس مشروع مشترك في سوق أبوظبي العالمي للاستثمار في تكنولوجيا الطاقة وتعزيز خدمات الطاقة المتكاملة والمدعومة بالتكنولوجيا.

وقالت ألفا ظبي في بيان مشترك، إن أول استثمار للمشروع يتمثل في مساهمة ألفا ظبي بحصتها البالغة 25% في شركة جوردون تكنولوجيز الأميركية العاملة في مجال تزويد تقنيات القياس أثناء الحفر في قطاع النفط والغاز، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 180 مليون دولار.

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يؤدي تأسيس هذه الشراكة والاستحواذ على حصة 25% من شركة جوردون إلى عائدات متزايدة للمساهمين من الطرفين كما ستحقق الصفقة قيمة إضافية عبر تكامل أعمال الشركة مع أعمال شركة أدنوك للحفر، وستدعم نمو توزيعات الأرباح في شركة أدنوك للحفر على المدى البعيد، وفقا لـ"وكالة أنباء العالم العربي".

وتأسست شركة جوردون عام 2014، وهي واحدة من أكبر الشركات الرائدة في توفير تقنية القياس أثناء الحفر في الولايات المتحدة، وتتمتع بمكانة قوية في أحواض التشغيل الرئيسية ومن المتوقع أن تتجاوز إيراداتها للسنة المالية 2023 عتبة 230 مليون دولار.

وذكر البيان أن شركة جوردون واحدة من الشركات القليلة في القطاع التي تقدم خدمات متكاملة للقياس أثناء الحفر، لا سيما في ظل درجات حرارة عالية وتطبيقات مع قياسات واقعية تفوق بشكل كبير متوسط الصناعة.

وأضاف أن الشركة ليس عليها أي مديونيات وأن الاستحواذ عليها سيحقق قيمة إضافية لمساهمي المشروع المشترك من حيث الربحية والتقييم المتعدد وتوليد التدفق النقدي والأرباح المحتملة، إلى جانب عائد التدفق النقدي الحر المتوقع للسنة المالية 2023 بأكثر من 10%.