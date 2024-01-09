"معلومات الطاقة" تتوقع انخفاض إنتاج "أوبك+" من النفط 600 ألف برميل يوميا في 2024

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن ينخفض إنتاج "أوبك+" من النفط الخام 600 ألف برميل يوميا في 2024، فيما يرتفع إنتاج المجموعة 700 ألف برميل يوميا في 2025 مع انتهاء تخفيضات الإنتاج.

وقالت الإدارة، إن متوسط إنتاج "أوبك+" من النفط الخام سيسجل 36.4 مليون برميل يوميا في 2024، و37.2 مليون برميل يوميا في 2025 مقابل متوسط إنتاج خمس سنوات قبل الجائحة عند 40.2 مليون برميل يوميا.

وذكرت الإدارة أن تخفيضات إنتاج "أوبك+" ستؤدي إلى سحب من مخزون النفط العالمي 800 ألف برميل يوميا في المتوسط في الربع الأول من 2024، وفق "رويترز".

وقدرت الإدارة، أن نمو الإنتاج من خارج "أوبك+" سينزل إلى 1.1 مليون برميل في 2024 و800 ألف برميل في 2025 من 2.5 مليون برميل في 2023.

وأفادت الإدارة أن متوسط إنتاج "أوبك+" من النفط الخام سيسجل 36.4 مليون برميل يوميا في 2024 و37.2 مليون برميل يوميا في 2025، مقابل متوسط إنتاج خمس سنوات قبل الجائحة عند 40.2 مليون برميل.

ومن المرتقب أن يعقد تحالف "أوبك+" اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوائل فبراير/شباط، لكن لم يتحدد موعد بعد.

وعادة ما يعقد تحالف "أوبك+" الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول، بالإضافة إلى حلفاء بقيادة روسيا، مثل هذه الاجتماعات كل شهرين لمراقبة تنفيذ اتفاقياتها للإنتاج.

وتجمع اللجنة الدول الرائدة في التحالف وتتضمن السعودية وروسيا والإمارات.

وكانت "أوبك+" وافقت في اجتماعها الوزاري السابق في 30 نوفمبر/تشرين الثاني على خفض طوعي في الإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميا خلال الربع الحالي، بقيادة السعودية التي مددت خفضها الطوعي الحالي.

وسيقيم اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة تنفيذ الاتفاق في يناير/كانون الثاني الجاري.