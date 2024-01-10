النفط يرتفع مع تلاشي المخاوف الاقتصادية أمام التوترات في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني إذ طغت المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط والناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) وإغلاق أحد حقول النفط الليبية الكبرى على زيادة الإنتاج الأميركي ومخاوف أخرى تتعلق بضعف النمو الاقتصادي.

وبينما تعمل فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها على خفض الإنتاج لدعم السوق، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الثلاثاء إن إنتاج الخام الأميركي سيرتفع لمستوى قياسي في عام 2024.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا، أو 0.5%، إلى 77.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:59 بتوقيت غرينتش بعدما انخفضت إلى 77 دولارا للبرميل في وقت سابق، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتا، أو 0.4%، إلى 72.56 دولار للبرميل.

وقال أولى هانسن من ساكسو بنك "غالبا ما يحدث هذا النوع من الحركة المتقلبة للأسعار في الأسابيع القليلة الأولى من التداول في العام الجديد".

وأضاف "رغم أن اضطراب الإمدادات لا يزال يمثل تهديدا غير محقق، تظهر السوق الحقيقة علامات على الضعف الفعلي مما يقلل بشكل أساسي من تأثير المخاطر الجيوسياسية".

وأثر ضعف التوقعات الاقتصادية بالنسبة لأوروبا على التوقعات بشأن الطلب. وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس اليوم الأربعاء إن الاقتصاد ربما كان في حالة ركود في الربع الأخير ولا تزال التوقعات ضعيفة.

وارتفع الخام 2% تقريبا أمس الثلاثاء بعدما خسر أكثر من 3% يوم الاثنين. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الأحد حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي الذي يمكن أن ينتج ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات النفط الخام بأكثر من المتوقع في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم لكن زيادة المعروض من المنتجات المكررة عوض ذلك الانخفاض.

ومن المقرر صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، في الساعة (15:30 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء.

وقال جون إيفانز من شركة بي.في.إم للسمسرة في النفط: "استمرار تداول أسعار النفط بطريقة غير جديرة بالثقة... يبدو أن التفكير لا يمكن أن يبتعد أبدا عن الرجل المريض وهو أوروبا".

وتتأثر أسعار النفط بتوترات الملاحة في البحر الأحمر، وقد نفذ الحوثيون واحدة من أكبر الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار حتى الآن على السفن التجارية في البحر الأحمر يوم أمس.

وكانت 50 سفينة تجارية متواجدة في منطقة الهجوم، وفقا لما ذكره مسؤولان عسكريان أميركيان.

بدورها، صرحت شركة "هاباغ لويد" الألمانية، أن الوضع في البحر الأحمر ما زال خطيرا، وأكدت مواصلة تحويل مسار سفنها باتجاه طريق رأس الرجاء الصالح.