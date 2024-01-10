زيادة مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير الأميركية أكثر من المتوقع

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.

وزادت مخزونات الخام زيادة مفاجئة بواقع 1.3 مليون برميل إلى 432.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير/ كانون الثاني، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لـ"رويترز" لهبوطها 700 ألف.

ذكرت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينع بولاية أوكلاهوما هبطت 506 آلاف برميل في الأسبوع الماضي، وفق "رويترز".

وقالت إن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام انخفض 161 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وهبطت معدلات تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت ثمانية ملايين برميل إلى 245 مليونا الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة 2.5 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، صعدت 6.5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 132.4 مليون، وذلك مقابل توقعات لارتفاعها 2.4 مليون برميل.

وذكرت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت 1.32 مليون برميل يوميا.