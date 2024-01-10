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صادرات النفط الروسية عبر خطوط الأنابيب إلى الصين تبلغ 40 مليون طن في 2023

إجمالي صادرات النفط الروسي إلى الصين بلغ نحو 100 مليون طن

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "ترانسنفط" الروسية، اليوم الأربعاء، أن صادرات النفط عبر خطوط أنابيب النفط إلى الصين في عام 2023 ظلت عند مستوى العام السابق وبلغت 40 مليون طن.

وجاء في بيان الشركة: "تم إرسال 40 مليون طن عبر خطوط أنابيب النفط إلى الصين، على غرار العام الماضي".

وأفاد رئيس شركة "ترانسنفط"، نيكولاي توكاريف، في وقت سابق، بأن إجمالي صادرات النفط الروسي إلى الصين في عام 2023 بلغ نحو 100 مليون طن، وفق ما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

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وفي وقت سابق أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا صدرت، خلال 10 أشهر من عام 2023، إلى الصين كمية من النفط أكبر منها في العام السابق بأكمله.

ووفقاً لتقدير "تاس" بناءً على البيانات التي نشرتها الإدارة العامة للجمارك الصينية في 20 ديسمبر، صدرت روسيا 97.5 مليون طن من النفط إلى الصين في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023، وهو ما يزيد بنسبة 22% عن نفس الفترة من عام 2022.وفي عام 2022 زادت صادرات النفط الروسية إلى الصين بنسبة 28%، لتصل إلى 89 مليون طن.

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