مصر توقع اتفاقية مشروع طاقة رياح بـ1.5 مليار دولار مع تحالف بقيادة "أكواباور"

وقعت مصر اتفاقية حق الانتفاع لمشروع محطة طاقة الرياح بـ "خليج السويس" و"جبل الزيت" باستثمارات 1.5 مليار دولار، الذي يعد الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة من الرياح في المنطقة.

وشهد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم مراسم توقيع اتفاقية حق الانتفاع لمشروع إنتاج طاقة الرياح بمنطقتي خليج السويس وجبل الزيت بقدارت 1.1 غيغاواط، وباستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار، بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف بقيادة شركة أكوا باور يضم شركة حسن علام للمرافق، وبحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، ونائب سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة عبد الرحمن بن سالم الدهاس، والرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة عمرو علام، والرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة "أكوا باور" توماس بروستروم.

ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة محمد الخياط، ونائب رئيس شركة "أكوا باور" لتطوير الأعمال في إفريقيا محمد حمدوش، والمدير الإقليمي لشركة "أكوا باور" في مصر حسن أمين، والرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للمرافق داليا وهبة.

وقال وزير الكهرباء إنه وفقاً للاتفاقية سيعمل التحالف خلال مرحلة تطوير المشروع على استكمال دراسات الموقع، وتأمين تمويل المشروع الذي سيقع بمنطقتي خليج السويس وجبل الزيت، وباكتمال المشروع سيسهم في خفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتوفير نحو 840 ألف طن وقود سنوياً، وإتاحة نحو 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى توفير الكهرباء لنحو مليون وحدة سكنية.

وذكر الرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة "أكوا باور" توماس بروستروم أن المشروع سيتم تصميمه لاستخدام أحدث تقنيات توربينات الرياح التي يصل ارتفاعها لنحو 220 متراً، لتكون الأعلى ارتفاعاً في منطقة خليج السويس، وهو ما يساعد في استخدام الأراضي المخصصة للمشروع على أعلى مستوى من الكفاءة.