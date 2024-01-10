وزير الطاقة السعودي: المملكة لم تعد دولة منتجة للنفط فقط وإنما للطاقة بكل أشكالها

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة تقوم بدور ريادي في مجال الحد من التغير المناخي.

وقال وزير الطاقة، في كلمة رئيسة، اليوم الأربعاء، بعنوان "تحولات الطاقة في المملكة"، وذلك في النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي، إننا نستثمر في كل ما يسهم في انتقال مناسب للطاقة الخضراء بالمملكة، وطرحت مبادرتين للتحول إلى الطاقة الخضراء.

وأضاف: "نحن نأخذ قضايا تغيّر المناخ على محمل الجد ونأخذ زمام المبادرة".

"نأمل أن يكون لدينا سوق للكربون، ونأمل أن يكون سوقاً إقليمياً".

وقال وزير الطاقة السعودي، إننا لم نعد نصنف فقط كدولة منتجة للنفط ولكن كدولة منتجة للطاقة بجميع أشكالها.

وأضاف أن السعودية والإمارات تنتجان الطاقة بطريقة مسؤولة.

وأوضح الأمير عبدالعزيز "وفقا لتقديراتي لسنا بعيدين عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يخص معايير كفاءة الطاقة ربما بفارق ثلاثة أو أربعة أعوام فقط وبحد أقصى خمسة أعوام، وبالتالي سنتمكن بحلول 2030 من الإيفاء بكافة معايير كفاءة الطاقة في الولايات المتحدة أو غيرها".