"معلومات الطاقة" تتوقع وصول إنتاج النفط الأميركي إلى مستويات قياسية
خلال عامي 2024 و2025
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توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع إنتاج أميركا من النفط الخام إلى مستوى قياسي خلال العامين المقبلين ولكن بوتيرة أبطأ من العام الماضي الذي شهد نموا بمليون برميل يوميا.
وتوقعت الإدارة نمو إنتاج أميركا من النفط الخام بنحو 290 ألف برميل يوميا هذا العام إلى 13.2 مليون برميل يوميا.
في المقابل، توقعت الإدارة أن ينخفض إنتاج "أوبك بلس"- باستثناء أنغولا التي غادرت المنظمة هذا الشهر- بمقدار 620 ألف برميل يوميا إلى 36.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.
ويقل ذلك عن متوسط الخمس سنوات البالغ 40.2 مليون برميل يوميا قبل جائحة كورونا.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أنه على الرغم من أن أوبك بلس تقوم بتقييد الإنتاج، إلا أنها تتوقع أن يتجاوز الإنتاج العالمي الاستهلاك بحلول منتصف عام 2025 وبالتالي زيادة المخزونات النفطية.
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