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ايران تحتجز ناقلة نفط (أسوشييتد برس(
إيران تحتجز ناقلة نفط (أسوشييتد برس)
نفط

الولايات المتحدة تطالب إيران بالإفراج "فورا" عن ناقلة نفط صادرتها في بحر عمان

الناقلة بدّلت وجهتها وتوجّهت نحو (ميناء) بندر جاسك في إيران

واشنطن - فرانس برس
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طالبت الولايات المتحدة الخميس إيران بالإفراج "فورا" عن ناقلة نفط احتجزتها في بحر عمان ردا على مصادرة واشنطن العام الماضي منها، شحنة من النفط تعود للجمهورية الإسلامية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتل للصحافيين "على الحكومة الإيرانية أن تفرج عن السفينة وطاقمها فورا. هذه المصادرة غير المشروعة هي التصرف الأحدث من إيران أو المُسهَّل من إيران بهدف عرقلة التجارة الدولية".

وكانت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" أفادت الخميس بأن "القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية أوقفت ناقلة نفط أميركية في مياه بحر عمان بأمر قضائي".

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وقالت شركة "أمبري" لأمن الملاحة البحرية "صعد على ناقلة سانت نيكولاس للنفط الخام التي ترفع علم جزر مارشال، 4 إلى 5 أشخاص مسلحين بينما كانت على بعد حوالي 50 ميلاً بحرياً إلى شرق ولاية صحار العُمانية".

وأوضحت أن الناقلة "بدّلت وجهتها وزادت سرعتها قبل فقدان الاتصال معها و"توجّهت نحو (ميناء) بندر جاسك في إيران"، مشيرة الى أن الناقلة لوحقت باسمها السابق (السويس راجان) قضائيًا لنقلها نفطاً إيرانياً خاضعاً للعقوبات صادرته واشنطن.

وكانت واشنطن أكدت في سبتمبر 2023 أنها قامت في أبريل من العام ذاته، بمصادرة شحنة نفط إيرانية كانت على متن ناقلة تحمل اسم "السويس راجان" تديرها شركة يونانية.

وأكدت طهران أن مصادرة الناقلة الخميس ردّ على تلك الخطوة.

وكان تصدير النفط يعد من أبرز موارد إيران قبل العام 2018، حين انسحبت الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق الدولي بشأن ملف طهران النووي، وأعادت فرض عقوبات قاسية عليها.

وأكد باتل أن "من المهم أن نكون واضحين للغاية بأن الولايات المتحدة تواصل بقوة فرض عقوباتنا على إيران".

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