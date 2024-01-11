مصر تفاوض بنوكاً أوروبية على تمويل للربط الكهربائي مع اليونان

قال مسؤول حكومي إن مصر بدأت إجراء اتصالات مع عدة بنوك أوروبية، على رأسها البنك الأوروبي للاستثمار، للحصول على تمويل بقيمة 1.2 مليار يورو، لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي البحري مع اليونان والذي من المقرر أن يكون نواة لتصدير الكهرباء إلى أوروبا.

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وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريحات خاصة لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن وزارة الكهرباء المصرية انتهت بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية من إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروع الربط، وتعتزم تقديمها إلى البنوك خلال مفاوضات الحصول على التمويل.

وتبلغ إجمالي تكلفة المشروع وفقا لتقديرات أولية 2.4 مليار يورو.

وتابع المسؤول الحكومي "من المتوقع الانتهاء من المفاوضات بحلول منتصف العام الجاري، وفور الحصول على التمويل سيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية في المشروع مع اليونان".

ووقعت مصر واليونان مذكرة تفاهم في أكتوبر/تشرين الأول 2021 لدراسة إنشاء مشروع الربط الكهربائي، الذي يمتد للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وذلك عقب توقيع مصر واليونان وقبرص على اتفاقية إطارية للمشروع على هامش قمة ثلاثية في عام 2019.

ويتمثل مشروع الربط الكهربائي في كابل بحري يتجاوز طوله 1600 كيلو متر يمتد من مصر إلى كل من اليونان وقبرص، بعمق ثلاثة آلاف متر تحت سطح البحر.