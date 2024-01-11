"أرامكو" تناقش تطوير التعاون مع وزارة التجارة الصينية

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن وفداً من شركة النفط السعودية "أرامكو" عقد اجتماعاً في العاصمة الصينية بكين مع مسؤولي الوزارة.

ووفقاً لما نشره موقع الوزارة، اليوم الخميس، مثَّل الجانب الصيني مساعد وزير التجارة تانغ وينهونغ، حيث أكد على "استعداد (الصين) للتعاون الوثيق والمنتظم مع السعودية، لتقديم المزيد من الدعم والضمانات بهدف تطوير تعاون شركة "أرامكو" السعودية مع الصين".

وأشار المسؤول الصيني إلى أن السلطات الصينية ترحب باستثمارات الشركة السعودية، وهي على استعداد "للحصول على أرباح مشتركة من خلال العمل في السوق الصينية، وتنفيذ تنمية مفيدة للطرفين".

وأضاف تانغ وينهونغ بأن التحديث الاقتصادي الذي تقوم به الصين، بخصائصه الوطنية، يوفر مجموعة واسعة من الفرص للشركات في جميع الدول، بما في ذلك السعودية.