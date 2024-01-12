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حقل نفطي
حقل نفط
أسعار النفط

النفط يرتفع بأكثر من 3.5% بعد الضربات الأميركية والبريطانية في اليمن

العقود الآجلة لخام برنت صعدت 3.58% إلى 80.18 دولار للبرميل

لندن - رويترز
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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3.5% اليوم الجمعة مع شن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على الهجمات التي تشنها الجماعة المتحالفة مع إيران على سفن بالبحر الأحمر.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.77 دولار أو 3.58% إلى 80.18 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.68 دولار أو 3.72% إلى 74.70 دولار بحلول الساعة 12:21 بتوقيت غرينتش.

وتمثل الضربات الأميركية والبريطانية أحد أكثر المؤشرات دراماتيكية حتى الآن على اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في الشرق الأوسط منذ اندلاع شرارتها في أكتوبر/تشرين الأول. وأكد شهود في اليمن وقوع انفجارات في أنحاء البلاد.

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وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الضربات الدقيقة هي رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة وشركاءها لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تعرض الأفراد لهجمات كما أنهم لن يسمحوا "لجهات معادية بتعريض حرية الملاحة للخطر".

وجاءت الهجمات التي قادتها الولايات المتحدة في أعقاب استيلاء إيران أمس الخميس على ناقلة تحمل نفطا عراقيا كانت في طريقها إلى تركيا ردا على قيام الولايات المتحدة العام الماضي بمصادرة نفط كانت تحمله الناقلة نفسها. وأدانت الولايات المتحدة استيلاء إيران على ناقلة النفط.

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