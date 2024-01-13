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جو بايدن (أ ب)
جو بايدن
أسعار النفط

بايدن يعبر عن قلقه إزاء تأثير الحرب على أسعار النفط

تحويل مسار السفن سيرفع تكلفة الشحن ويزيد من الوقت المستغرق في نقل النفط

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الجمعة، إنه يشعر بالقلق إزاء تأثير الحرب في الشرق الأوسط على أسعار النفط.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن ومنصة كبلر لمعلومات التجارة العالمية، أن أربع ناقلات نفط على الأقل حولت مسارها من البحر الأحمر منذ الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الليل على أهداف للحوثيين في اليمن.

وأشار محللون وخبراء في قطاع النفط إلى أنه على الرغم من توقعات بأن يرفع تحويل مسار السفن تكلفة الشحن ويزيد من الوقت المستغرق في نقل النفط، فإن الإمدادات لم تتأثر بعد، ما بدد بعض المكاسب السابقة التي حققتها الأسعار.

ناقلات نفط تغير مسارها من البحر الأحمر عقب ضربات في اليمن اقتصاد الشرق الأوسط ناقلات نفط تغير مسارها من البحر الأحمر عقب ضربات في اليمن

وأجج التصعيد مخاوف السوق بشأن تحول الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط، ما يؤثر على إمدادات النفط.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات من الجو والبحر على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الحركة على السفن في البحر الأحمر، وهو ما يمثل اتساعا إقليميا لتبعات الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

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