الجمارك: كوريا الجنوبية لم تستورد النفط الخام الإيراني في ديسمبر

أظهرت بيانات أولية لإدارة الجمارك في كوريا الجنوبية أن سول لم تستورد نفطا خاما من إيران في ديسمبر/ كانون الأول ومنذ عام.

وأوضحت البيانات أن كوريا الجنوبية، خامس أكبر مشتر للنفط في العالم، استوردت في المجمل 12 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي، وهي الكمية نفسها التي استوردتها في الشهر ذاته قبل عام.

ومن المنتظر أن تنشر شركة النفط الوطنية الكورية المملوكة للدولة البيانات النهائية لواردات البلاد من النفط الخام للشهر الماضي في وقت لاحق هذا الشهر. وبيانات شركة النفط الكورية هي معيار القطاع لواردات البلاد من النفط.