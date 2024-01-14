كابيتال إيكونوميكس: توترات الشرق الأوسط ستدعم أسعار النفط

قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية إن التوتر في الشرق الأوسط يتجه للتصاعد، وسيقدم الدعم لأسعار النفط على مدى الأسابيع أو الأشهر القليلة القادمة.

وأضافت المؤسسة التي مقرها لندن في تقرير لها، أن أسعار النفط ارتفعت بالفعل الأسبوع الماضي بسبب الضربات العسكرية التي وجهتها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى للحوثيين بسبب هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقال التقرير إن الأسعار تلقت دعما إضافيا من أنباء استيلاء إيران على ناقلة نفط في خليج عمان وذلك ردا على فرض الولايات المتحدة عقوبات على نفس السفينة العام الماضي، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

من ناحية أخرى، قالت كابيتال إيكونوميكس إنها تتوقع أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 72 دولارا للبرميل في 2025، مقارنة مع توقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يبلغ 78 دولارا للبرميل.

متوسط الأسعار

وبحسب بيانات لكابيتال، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت في الربعين الأول من الثاني من العام الجاري 77 دولارا للبرميل، على أن ينخفض في الربعين الثاني والثالث إلى 76 و75 دولارا للبرميل على الترتيب.

وقالت المؤسسة إن توقعاتها تتطابق مع تلك الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية بشأن اعتدال وتيرة نمو إنتاج النفط الأميركي هذا العام عند متوسط قدره 13.2 مليون برميل يوميا.

وكانت الإدارة نشرت تقريراً حول آفاق الطاقة في المدى القصير والذي تضمن لأول مرة توقعات لعام 2025.

وأضاف التقرير أن الإدارة تتوقع ارتفاع الإنتاج أكثر في 2025 إلى 13.4 مليون برميل يوميا، بينما تتوقع كابيتال إيكونوميكس انخفاض الإنتاج قليلا إلى 13.1 مليون برميل يوميا مبررة ذلك باختلاف الافتراضات بينها وبين الإدارة بشأن سياسات إنتاج مجموعة أوبك+.

وتتوقع كابيتال إيكونوميكس أن يقوم أعضاء المجموعة الحريصون على استغلال احتياطياتهم، بتخفيف تخفيضات الإنتاج بوتيرة أسرع مما تفترضه إدارة معلومات الطاقة الأميركية، مما سيدفع سوق النفط صوب تسجيل فائض كبير.