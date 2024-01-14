كردستان العراق: لا يمكن تحديد موعد استئناف تصدير نفط الإقليم

قال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، إنه بحث ملف تصدير النفط مع رئيس الوزراء العراقي ووزير النفط لكنه لا يمكنه تحديد موعد لاستئناف تصدير نفط الإقليم.

وفيما يتعلق بأموال الرواتب، قال رئيس الإقليم إنه لا يمكن تحويل هذه المسألة إلى "ورقة ضغط ضد الإقليم"، مشيرا إلى أن الإقليم يحتاج الى أكثر من 875 مليار دينار لدفع الرواتب فقط.

وأكد بارزاني، خلال مؤتمر صحافي في بغداد، أن حكومة الإقليم تتعامل مع قضية الرواتب "بشفافية"، وقال "موقفنا واضح ونحن مع حل المشاكل وعدم تكرارها"، وفق ما نقلته شبكة رووداو الكردية.

وأوقفت تركيا تصدير النفط البالغ 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق في 25 مارس/آذار بعدما حكمت غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم. ويأمر الحكم تركيا بدفع تعويضات للعراق بقيمة 1.5 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت به بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط بشكل غير مصرح به بين عامي 2014 و2018.

كان وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، قال إنه اقترح على حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية بالإقليم تعديل العقود القائمة إلى أخرى لتقسيم الأرباح.

وأضاف الوزير أنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان خلال الفترة المقبلة لاستئناف صادرات النفط، مشيرا إلى أن عقود مشاركة الإنتاج بإقليم كردستان غير مقبولة.