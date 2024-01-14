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مؤسسة النفط الليبية مناسبة
مؤسسة النفط الليبية
نفط وغاز

لبيبا تمدد اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج مع سوناطراك الجزائرية

الشركة ستعود لاستكمال الالتزامات التعاقدية المتبقية في أقرب وقت

دبي - العربية.نت
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وقعت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية اليوم الأحد ملاحق لتمديد اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج المبرمة مع شركة سوناطراك الجزائرية للمنطقة 95/96 والمنطقة 65 وذلك للتعويض عن الفترة التي توقف فيها العمل بسبب حالة القوة القاهرة في تلك المناطق.

وقالت المؤسسة في منشور على منصة "إكس" إن مديرها العام فرحات بن قدارة التقى مع رشيد حشيشي المدير العام لشركة سوناطراك وعدد من مسؤولي الشركة وذلك في إطار سعي الشركة لاستئناف نشاطها الاستكشافي في ليبيا بعد إعلان رفع حالة القوة القاهرة عن القطع الممنوحة لها في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوضحت أنه جرى توقيع ملاحق تمديد اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج حتى تتمكن الشركة الجزائرية من العودة لاستكمال الالتزامات التعاقدية المتبقية في أقرب وقت.

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وأضافت أن الاجتماع شهد أيضا تعديل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في فبراير/شباط 2022 لتمديد العمل بها لمدة سنتين وتوسيع مجالات التعاون الفنية في صناعة النفط والغاز والطاقة البديلة والتدريب وتبادل الخبرات.

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