اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزير النفط العراقي حيان عبد الغني (المصدر - واع)
وزير النفط العراقي حيان عبد الغني (المصدر - واع)
نفط وغاز

العراق: أوبك+ تعمل على "تحجيم" التحديات التي تؤثر على سوق النفط

من خلال المراقبة واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة

القاهرة - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أمس السبت، إن مجموعة أوبك+ تعمل على "تحجيم" التحديات التي تؤثر على استقرار سوق النفط العالمية.

وأضاف "السوق النفطية تعاني العديد من التحديات التي تؤثر على استقرارها، وتعمل مجموعة أوبك+ على تحجيم هذه العوامل من خلال المراقبة والمتابعة، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة".

وزير: تراجع إنتاج النفط الليبي دون مليون برميل يومياً طاقة اقتصاد ليبيا وزير: تراجع إنتاج النفط الليبي دون مليون برميل يومياً
مادة اعلانية

وذكرت وزارة النفط العراقية أن تخفيضات الإنتاج الطوعية التي تجريها أوبك+ منذ نوفمبر/تشرين الثاني أتاحت لدول أعضاء مثل العراق تحقيق أعلى معدلات التوازن بين العرض والطلب، مما ساعدها على تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية.

وأكد عبد الغني "حرص الوزارة على تحقيق زيادة في الإيرادات المالية المتأتية من عائدات تصدير النفط الخام دعما للموازنة، رغم التحديات التي تواجه الأسواق العالمية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
التلاعب عبر الذكاء الاصطناعي يلزم "ميتا" بالرد على توصيات مجلس الإشراف خلال 60 يوما التلاعب عبر الذكاء الاصطناعي يلزم "ميتا" بالرد على توصيات مجلس الإشراف خلال 60 يوما
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط