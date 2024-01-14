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وزير: تراجع إنتاج النفط الليبي دون مليون برميل يومياً

محتجون هددوا بإغلاق منشأتين للنفط والغاز

طرابلس – رويترز
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قال وزير النفط الليبي محمد عون لرويترز يوم السبت، إن إنتاج ليبيا من النفط انخفض إلى ما يقل قليلا عن مليون برميل يوميا بعد إغلاق محتجين حقل الشرارة الذي تصل قدرته إلى 300 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك فيما قال متحدث باسم محتجين هددوا بإغلاق منشأتين للنفط والغاز بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس يوم الجمعة، إنهم قرروا تمديد الموعد النهائي لمدة 24 ساعة لإجراء محادثات مع وسطاء.

وهدد المحتجون بإغلاق المنشأتين، وأطلقت إحدى المجموعات التي تشن حملة ضد الفساد مهلة مدتها 72 ساعة انتهت أمس الجمعة.

والمنشأتان هما مجمع مليته ومصفاة الزاوية، وفق ما نقلته "رويترز".

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وقطاع النفط الليبي، المصدر الرئيسي للدخل في البلاد، هدف لاحتجاجات سياسية محلية واحتجاجات على نطاق أوسع منذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011.

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