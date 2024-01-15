الضربات الأميركية البريطانية على الحوثيين عرقلت ناقلات للغاز الطبيعي المسال

أدى التصعيد في المنطقة إلى عرقلة ما لا يقل عن 4 ناقلات للغاز الطبيعي المسال مطلع الأسبوع، بعد أن شنت القوات الأميركية والبريطانية عشرات الضربات الجوية على جماعة الحوثي.

ووفقا لبيانات تتبع السفن من إل.إس.إي.جي، تم تحميل ناقلات الغارية والحويلة والنعمان في رأس لفان في قطر وكان من المفترض أن تتجه إلى قناة السويس لكنها توقفت قبالة ساحل عمان في 14 يناير/كانون الثاني. وتوقفت الركيات يوم 13 يناير/كانون الثاني في طريقها بالبحر الأحمر.

وقال مصدر مطلع على الأمر "إنها فترة توقف للحصول على المشورة الأمنية. إذا ظل المرور (عبر) البحر الأحمر غير آمن فسنمر عبر رأس الرجاء الصالح"، وفقا لـ "رويترز".

وقال المصدر "الأمر لا يتعلق بوقف الإنتاج".

ولم يصدر مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر أو شركة قطر للطاقة أي تعليق أو تأكيد.

ويتعين على السفن التي تتجنب قناة السويس أن تدور حول القارة الإفريقية من خلال طريق رأس الرجاء الصالح.

وشنت القوات الأميركية والبريطانية ضربات عبر الجو والبحر على اليمن الأسبوع الماضي ردا على هجمات نفذتها جماعة الحوثي اليمنية على سفن في البحر الأحمر وهو ممر ملاحي حيوي للتجارة العالمية.

وارتفعت أسعار النفط 1% يوم الجمعة عقب الضربات لكنها استقرت اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لأي انقطاع في إمدادات النفط أو الغاز في الشرق الأوسط.