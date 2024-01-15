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وزارة النفط العراقية مناسبة
وزارة النفط العراقية
اقتصاد العراق

العراق يتوقع الانتهاء قريبا من إعادة تأهيل مصفاة الشمال بطاقة 150 ألف برميل يوميا

المصفاة تسهم في تغطية جزء مهم من الاحتياجات المحلية

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة النفط العراقية اليوم الاثنين إن شركة مصافي الشمال تقترب من الانتهاء من إعادة تأهيل مصفاة الشمال في بيجي بمحافظة صلاح الدين التي تبلغ طاقتها التكريرية 150 ألف برميل يوميا، متوقعة إعادة تشغيلها قريبا.

وقال وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التصفية حامد يونس إن الشركة تضع اللمسات النهائية لإنجاز مشروع إعادة تأهيل المصفاة التي تعرضت للتخريب والدمار بنسبة تصل إلى 90%.

وأشار يونس إلى أن المصفاة تسهم في تغطية جزء مهم من الاحتياجات المحلية للمواطنين والمنشآت الصناعية ومحطات الكهرباء.

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