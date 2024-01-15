الكويت تخفض سعر البيع الرسمي لخام التصدير إلى آسيا

أظهرت وثيقة أسعار اطلعت عليها "رويترز" أن الكويت خفضت سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي إلى آسيا في ديسمبر/كانون الأول بمقدار 1.85 دولار مقارنة بالشهر السابق إلى 0.25 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي.

كما خفضت الكويت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز لشهر فبراير/شباط إلى 0.65 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي بانخفاض 1.80 دولار عن الشهر السابق.

وفي سياق متصل؛ تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع ترقب المتعاملين لاحتمال تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط بعد ضربات شنتها قوات أميركية وبريطانية على أهداف للحوثيين في اليمن لمنعها من مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا بما يعادل 0.4 % إلى 77.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:24 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفعت 1.1 % عند التسوية يوم الجمعة. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72.36 دولار للبرميل، بانخفاض 32 سنتا، أو 0.4 % بعد صعوده نحو 1% في الجلسة السابقة.

وقفز الخامان القياسيان أكثر من 2% الأسبوع الماضي ليلامسا أعلى مستوياتهما هذا العام خلال الجلسة بعد أن شنت القوات الأميركية والبريطانية عشرات الضربات الجوية ضد الحوثي ردا على هجمات على مدى أشهر على الملاحة في البحر الأحمر. ويقول الحوثيون المتحالفون مع إيران إن هجماتهم تأتي ردا على الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.