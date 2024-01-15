النفط يتراجع أكثر من 1% رغم استمرار الصراع في الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الاثنين إذ أدى التأثير المحدود للصراع في الشرق الأوسط على إنتاج الخام إلى جني أرباح بعدما ارتفعت العقود القياسية للنفط الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 12:50 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار بما يعادل حوالي 1.5% إلى 77.15 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.15 دولار أو 1.6% إلى 71.53 دولار.

وهدد الحوثيون أمس الأحد "برد قوي وفعال" بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربة أخرى خلال الليل، ما أدى إلى تصعيد التوتر. وقالت الولايات المتحدة في وقت لاحق إنها أسقطت صاروخا أطلق على إحدى سفنها من مناطق الحوثيين في اليمن.

وابتعد العديد من ملاك الناقلات عن البحر الأحمر وغيرت عدة ناقلات مسارها يوم الجمعة بعد أن نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات عبر البحر والجو ضد أهداف للحوثيين في اليمن بعد هجمات الجماعة المتحالفة مع إيران على السفن.

وقال تاماس فارغا من بي.في.إم للوساطة النفطية "إن إدراك أن إمدادات النفط لم تتأثر سلبا دفع المتعاملين الذين استفادوا من ارتفاع الأسعار الأسبوع الماضي إلى جني الأرباح، مع تفاقم الحركة الهبوطية إلى حد ما بسبب ارتفاع الدولار قليلا".

وقال محللو "غولدمان ساكس" في مذكرة "بما أن الصراع في الشرق الأوسط لا يؤثر حاليا على إنتاج النفط، فإن علاوة المخاطر الجيوسياسية المسعرة بأسعار النفط تبدو الآن متواضعة بناء على التقلبات الضمنية في الخيارات".

وأضافوا "على الرغم من أنه من غير المرجح أن يتحقق ذلك من وجهة نظرنا، فإننا نقدر أن أسعار النفط سترتفع بنسبة 20% في الشهر الأول من توقف الملاحة في مضيق هرمز، وقد تتضاعف مؤقتا في حالة تمديد التوقف وهو احتمال أقل".

وفي ليبيا، هدد المحتجون على الفساد بإغلاق منشأتين أخريين للنفط والغاز بعد إغلاق حقل الشرارة الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا في السابع من يناير/كانون الثاني.

وفي الولايات المتحدة استعدت شركات الطاقة والغاز الطبيعي لموجة البرد الشديدة التي من المتوقع أن تتسبب في طلب قياسي على الغاز مع خفض الإمدادات بسبب حالة التجمد التي أصبحت عليها الآبار.