انخفاض سعر نفط عُمان تسليم مارس إلى 78 دولارا و7 سنتات للبرميل

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر مارس القادم 78 دولارا و7 سنتات.

وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضًا بلغ دولارًا و11 سنتًا، مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي والبالغ 79 دولارًا و18 سنتًا.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر يناير الجاري بلغ 83 دولارًا و17 سنتًا للبرميل، منخفضًا 6 دولارات و62 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر ديسمبر الماضي، وفق وكالة الأنباء العمانية.