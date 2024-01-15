بلومبرغ: قطر توقف مؤقتا إرسال ناقلات الغاز عبر مضيق باب المندب
عزوف 5 ناقلات غاز تابعة لقطر عن المرور بالمضيق منذ الجمعة
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أظهرت بيانات تتبع السفن التي تجمعها وكالة "بلومبرغ" أن قطر أوقفت مؤقتا إرسال ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق باب المندب بعد أن أدت الغارات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة على أهداف الحوثيين في اليمن إلى زيادة المخاطر في الممر المائي الحيوي.
وبحسب البيانات، توقفت ما لا يقل عن خمس سفن للغاز الطبيعي المسال تديرها قطر كانت متجهة نحو الممر في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر منذ يوم الجمعة.
عمليات البحر الأحمر تشعل قلقاً عالمياً حول عودة تضخم أسعار السلع
وشمل التوقف نحو ثلاث ناقلات تابعة لقطر قبالة سواحل عمان، إحداهما في البحر الأحمر والأخرى في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من قناة السويس.
تجدر الإشارة إلى أن الحوثيين لم يهاجموا أي سفن تحمل الغاز منذ أن بدأوا بمهاجمة السفن في منتصف نوفمبر الماضي، لكن إحجام قطر عن عبور الممر يسلط الضوء على الزيادة الحادة في المخاطر.
-
"رواسي البناء" تتلقي أمر شراء بـ4.6 مليون ريال من "الاتصالات السعودية"لمشروع إحلال المعدات الكهرميكانيكية لمواقع الجوال شركات
-
"ديار" للتطوير العقاري تطلق مشروعاً سكنياً في دبيفي مجتمع الفرجان الأسواق العقارية
-
معدل التضخم في السعودية يسجل أدنى مستوى خلال 23 شهراًجاءت الأرقام متماشية مع التوقعات اقتصاد