ديوا: بدء الاختبار التشغيلي للمرحلة الرابعة من محطة كهرباء العوير

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، اليوم الثلاثاء، بدء مرحلة الاختبار التشغيلي للمرحلة الرابعة من محطة إنتاج كهرباء بقدرة 829 ميغاوات في منطقة العوير.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الاستثمارات الإجمالية للمرحلة تتجاوز مليارا و100 مليون درهم.

وأضاف أن الاختبارات تشمل التشغيل التجريبي للتوربينات ومولدات إنتاج الطاقة والربط بشبكة الكهرباء، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي "نعمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير بنية تحتية قوية تواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها دبي وتلبي الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه في الإمارة، بما يضمن الوفاء بمعيار الهامش الاحتياطي المحدد للطلب الذروي على الكهرباء وتوفير خدماتنا وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة والاعتمادية والتوافرية".

وأضاف "وعند استكمالها، سترفع المرحلة الرابعة من محطة إنتاج الكهرباء بالعوير القدرة الإنتاجية الإجمالية لمجمع العوير للطاقة إلى 2825 ميغاوات."

وأكد الطاير أن الاختبارات التشغيلية تضمن جودة واعتمادية عمل الوحدات بشكل آمن على الشبكة، وستستمر حتى الانتهاء من المشروع خلال الربع الثاني من عام 2024.

يشار إلى أن المشروع يتم تنفيذه من خلال ائتلاف يضم سيمنس للطاقة والسويدي باور وبمشاركة عدد من الشركات المحلية والإقليمية.