شركات
مجموعة من حملة الأسهم يطالبون "شل" بتحسين أهدافها المناخية
توجيه الشركة نحو تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
طالبت مجموعة من حملة أسهم شركة "شل" بمن فيهم المساهم الأكبر شركة "Amundi"، بتوجه "شل" نحو تحسين أهدافها لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة.
ودعا القرار شركة شل إلى مواءمة أهدافها لخفض الانبعاثات على المدى المتوسط، والتي تتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ.
وكانت الشركة قد أشارت في يونيو الماضي إلى أن إنتاج النفط سيظل مستقرا حتى عام 2030، بينما حددت في عام 2021 هدفا لخفضه بنسبة 1 أو2% سنويا.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
ناقلات الغاز القطري تستأنف رحلاتها وسط توتر في البحر الأحمربعد توقفها لعدة أيام في ظل الهجمات البحرية طاقة
-
ارتفاع عجز ميزانية تركيا 900% إلى 46.5 مليار دولار في 2023الحكومة ترحب بعجز الميزانية الذي جاء أقل من توقعاتها اقتصاد
-
الصندوق السيادي الصيني يتعهد بتحقيق استقرار السوق وتخفيف المخاطر في 2024الأسهم الصينية قد شهدت أسوأ بداية لها هذا العام منذ 2019 شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية