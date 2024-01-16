مجموعة من حملة الأسهم يطالبون "شل" بتحسين أهدافها المناخية

طالبت مجموعة من حملة أسهم شركة "شل" بمن فيهم المساهم الأكبر شركة "Amundi"، بتوجه "شل" نحو تحسين أهدافها لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة.

ودعا القرار شركة شل إلى مواءمة أهدافها لخفض الانبعاثات على المدى المتوسط، والتي تتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ.

وكانت الشركة قد أشارت في يونيو الماضي إلى أن إنتاج النفط سيظل مستقرا حتى عام 2030، بينما حددت في عام 2021 هدفا لخفضه بنسبة 1 أو2% سنويا.